Aprèm Bingo Crêpe rue de la Mairie Saint-Martinien

Aprèm Bingo Crêpe rue de la Mairie Saint-Martinien samedi 25 octobre 2025.

Aprèm Bingo Crêpe

rue de la Mairie Salle des fêtes Saint-Martinien Allier

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 14:30:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Aprèm Bingo Crêpe loto pour les enfants de 5 à 14 ans

.

rue de la Mairie Salle des fêtes Saint-Martinien 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 05 26 25 61 ass.4as03@gmail.com

English :

Aprèm Bingo Crêpe: bingo for children aged 5 to 14

German :

Aprèm Bingo Crêpe: Lotto für Kinder von 5 bis 14 Jahren

Italiano :

Aprèm Bingo Crêpe: bingo per bambini dai 5 ai 14 anni

Espanol :

Aprèm Bingo Crêpe: bingo para niños de 5 a 14 años

L’événement Aprèm Bingo Crêpe Saint-Martinien a été mis à jour le 2025-10-20 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ