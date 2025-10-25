Aprèm Bingo Crêpe rue de la Mairie Saint-Martinien
Aprèm Bingo Crêpe rue de la Mairie Saint-Martinien samedi 25 octobre 2025.
Aprèm Bingo Crêpe
rue de la Mairie Salle des fêtes Saint-Martinien Allier
Tarif : 3 – 3 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 14:30:00
fin : 2025-10-25 18:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Aprèm Bingo Crêpe loto pour les enfants de 5 à 14 ans
.
rue de la Mairie Salle des fêtes Saint-Martinien 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 05 26 25 61 ass.4as03@gmail.com
English :
Aprèm Bingo Crêpe: bingo for children aged 5 to 14
German :
Aprèm Bingo Crêpe: Lotto für Kinder von 5 bis 14 Jahren
Italiano :
Aprèm Bingo Crêpe: bingo per bambini dai 5 ai 14 anni
Espanol :
Aprèm Bingo Crêpe: bingo para niños de 5 a 14 años
L’événement Aprèm Bingo Crêpe Saint-Martinien a été mis à jour le 2025-10-20 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ