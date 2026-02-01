Aprem Bingo Crêpes Salle des fêtes Treignat
Salle des fêtes Place Saint Julien Treignat Allier
Tarif : 3 – 3 – 4 EUR
Début : 2026-02-21 14:30:00
fin : 2026-02-21 18:30:00
2026-02-21
Loto pour enfants de 5 à 14 ans accompagnés d’un adultes
Salle des fêtes Place Saint Julien Treignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 49 86 46 ass.4as03@gmail.com
English :
Lotto for children aged 5 to 14 accompanied by an adult
