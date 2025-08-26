Aprem Bretonne Rue Hyacinthe Cheval Guingamp

Rue Hyacinthe Cheval Centre Ti Menoz Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-26 12:30:00

fin : 2025-08-26

2025-08-26

Le Centre Ti Menoz vous propose une après-midi bretonne ouverte à tous. Au programme à 12h30, repas galettes et crêpes suivi d’animations variées à partir de 14h. .

Rue Hyacinthe Cheval Centre Ti Menoz Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 98 01 70

L’événement Aprem Bretonne Guingamp a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol