Informations pratiques

Sancoins

Aprem’ Games : Jeux vidéo !

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:30:00

fin : 2026-09-30 17:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Prenez les manettes et affrontez vos amis sur écran géant lors d’une après-midi jeu vidéo survoltée !

La médiathèque se transforme en salle d’arcade pour une session jeu vidéo conviviale autour du célèbre Mario Kart 8 Deluxe. Seul ou en groupe, venez défier d’autres joueurs, franchir la ligne d’arrivée en tête et partager un moment 100 % ludique. Animation accessible dès 8 ans, en accès libre. .

Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr

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English :

Grab your controllers and take on your friends on a %E9giant screen%E9 during a high-energy video game afternoon!

L’événement Aprem’ Games : Jeux vidéo ! Sancoins a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Loire en Berry