Aprem’ Games : Jeux vidéo ! Sancoins
mercredi 30 septembre 2026 · Sancoins
Informations pratiques
Sancoins
Aprem’ Games : Jeux vidéo !
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30 17:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Prenez les manettes et affrontez vos amis sur écran géant lors d’une après-midi jeu vidéo survoltée !
La médiathèque se transforme en salle d’arcade pour une session jeu vidéo conviviale autour du célèbre Mario Kart 8 Deluxe. Seul ou en groupe, venez défier d’autres joueurs, franchir la ligne d’arrivée en tête et partager un moment 100 % ludique. Animation accessible dès 8 ans, en accès libre. .
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
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English :
Grab your controllers and take on your friends on a %E9giant screen%E9 during a high-energy video game afternoon!
L’événement Aprem’ Games : Jeux vidéo ! Sancoins a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Loire en Berry
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