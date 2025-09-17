Aprèm Games Sancoins
Aprèm Games Sancoins mercredi 17 septembre 2025.
Aprèm Games
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-17 14:30:00
fin : 2025-09-17 17:30:00
2025-09-17
Affrontez-vous à Mario Kart sur Switch ! .
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
