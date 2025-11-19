Aprem Games Sancoins
Aprem Games Sancoins mercredi 19 novembre 2025.
Aprem Games
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 14:30:00
fin : 2025-11-19 17:30:00
Date(s) :
2025-11-19
Nostalgie et hi-tech: Initiation Virtual Reality (à partir de 12 ans) sur PS5 et Mini Nes (tout public)
.
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
English :
Nostalgia and hi-tech: Virtual Reality initiation (ages 12 and up) on PS5 and Mini Nes (general public)
German :
Nostalgie und Hi-Tech: Einführung in Virtual Reality (ab 12 Jahren) auf PS5 und Mini Nes (alle Altersgruppen)
Italiano :
Nostalgia e hi-tech: iniziazione alla realtà virtuale (a partire dai 12 anni) su PS5 e Mini Nes (pubblico generico)
Espanol :
Nostalgia y alta tecnología: iniciación a la Realidad Virtual (a partir de 12 años) en PS5 y Mini Nes (público general)
L’événement Aprem Games Sancoins a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme Loire en Berry