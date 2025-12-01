Aprem Games

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-10 17:30:00

Date(s) :

2025-12-10

Une après-midi fun avec Nintendo Switch (Everybody 1-2-Switch) et casque VR !

À partir de 12 ans .

Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr

English :

L’événement Aprem Games Sancoins a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Loire en Berry