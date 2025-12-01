Aprem Games Sancoins
Aprem Games Sancoins mercredi 10 décembre 2025.
Aprem Games
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 14:30:00
fin : 2025-12-10 17:30:00
Date(s) :
2025-12-10
Une après-midi fun avec Nintendo Switch (Everybody 1-2-Switch) et casque VR !
À partir de 12 ans .
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
L’événement Aprem Games Sancoins a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Loire en Berry