Aprem Halloween à Ruffec Rue de la chaîne Ruffec
Aprem Halloween à Ruffec Rue de la chaîne Ruffec vendredi 31 octobre 2025.
Aprem Halloween à Ruffec
Rue de la chaîne Jardin des Arts Ruffec Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 13:30:00
fin : 2025-10-31 16:30:00
Date(s) :
2025-10-31
.
Rue de la chaîne Jardin des Arts Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 01 75
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Aprem Halloween à Ruffec Ruffec a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente