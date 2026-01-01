Aprem Jeu Sury-en-Vaux

Aprem Jeu

Début : 2026-01-18 14:00:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

2026-01-18

Envie de partager un moment convivial autour du jeu ? Rejoignez-nous pour un aprem du jeu ouvert à tous !

Envie de partager un moment convivial autour du jeu ? Rejoignez-nous pour un aprem du jeu ouvert à tous ! Que vous soyez joueur curieux, passionné ou simplement en quête d'un bon moment, venez découvrir une sélection de jeux pour petits et grands.

Présence de Bol de Jeux pour des découvertes ludiques et la vente de jeux sur place.

Buvette et goûter pour prolonger le plaisir.

Entrée gratuite

Venez jouer, découvrir, échanger… et surtout vous amuser ! .

Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 50 34 25 casypass@gmail.com

English :

Want to share a friendly moment around the game? Join us for a gaming aprem open to all!

