Aprem’ jeux à La Couronne La Couronne Martigues

Aprem’ jeux à La Couronne

Dimanche 8 mars 2026 de 14h à 18h. La Couronne 12 chemin du Petit Mas Martigues Bouches-du-Rhône

Vous êtes convié à jouer ! Le comité des fêtes de la Couronne propose un rendez-vous “aprèm’ jeux”, a la salle polyvalente de la Couronne.Familles

Une large sélection de jeux de société, des grands classiques aux jeux plus récents ou méconnus, à découvrir et à tester !

Un moment convivial et ludique, pour petits et grands, à partager en famille ou entre amis. L’entrée est gratuite, les enfants doivent être accompagnés.

Une buvette sera également proposée sur place avec boissons, crêpes et bonbons.



Un Escape Game offert par le CIAS de la Ville de Martigues et animé par Coraline, Agent Inclusion Handicap, pour changer le regard sur le handicap !

Les participant.e.s sont invité.e.s à découvrir différentes situations de handicap grâce à une série d’épreuves ludiques (lecture en braille, explorations de boites

sensorielles, initiation à la langue des signes).

Chaque épreuve plonge les joueurs dans un temps de réflexion et de sensibilisation.

L’objectif n’est pas la performance, mais la prise de conscience. .

La Couronne 12 chemin du Petit Mas Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 71 83 11 74 comitedesfetesdelacouronne13@gmail.com

English :

You’re invited to play! The Comité des fêtes de la Couronne is organising a ‘games afternoon’ at the Salle polyvalente in La Couronne.

