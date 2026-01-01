Aprem Jeux

7 Route de la Rivière Comberanche-et-Épeluche Dordogne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Partagez un moment convivial de 14h30 à 17h.

L’entrée est libre et gratuite !

7 Route de la Rivière Comberanche-et-Épeluche 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60

English : Aprem Jeux

Share a convivial moment from 2:30pm to 5pm.

Admission is free!

L’événement Aprem Jeux Comberanche-et-Épeluche a été mis à jour le 2025-12-29 par Val de Dronne