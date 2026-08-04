Aprem jeux de société à la médiathèque Rue de la gare Saint-Jean-Pied-de-Port
mercredi 12 août 2026 · Rue de la gare · Saint-Jean-Pied-de-Port
Informations pratiques
Saint-Jean-Pied-de-Port
Aprem jeux de société à la médiathèque
Rue de la gare Médiathèque de Garazi Biagorri Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Entre amis ou en famille, venez tester des jeux de société et passer un moment convivial ! Animé par Komedia .
Rue de la gare Médiathèque de Garazi Biagorri Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 34 76 mediatheque.garazibaigorri@communaute-paysbasque.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Aprem jeux de société à la médiathèque
L’événement Aprem jeux de société à la médiathèque Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques)
- Randonnée acccompagnée Mendi Gaiak rencontre avec Pauline, bergère à Irati Saint-Jean-Pied-de-Port 4 août 2026
- Spéléo petite journée grotte des sources Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port 4 août 2026
- Initiation à la pelote basque Saint-Jean-Pied-de-Port 4 août 2026
- Rando à la ferme avec Trott’Iraty Saint-Jean-Pied-de-Port 4 août 2026
- Randonnée accompagnée Mendi Gaiak pique-nique au soleil couchant Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port 4 août 2026