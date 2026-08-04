Aprem jeux de société à la médiathèque Rue de la gare Saint-Jean-Pied-de-Port

mercredi 12 août 2026 · Rue de la gare · Saint-Jean-Pied-de-Port

Informations pratiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Aprem jeux de société à la médiathèque

Rue de la gare Médiathèque de Garazi Biagorri Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Entre amis ou en famille, venez tester des jeux de société et passer un moment convivial ! Animé par Komedia .

Rue de la gare Médiathèque de Garazi Biagorri Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 34 76 mediatheque.garazibaigorri@communaute-paysbasque.fr

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English : Aprem jeux de société à la médiathèque

L’événement Aprem jeux de société à la médiathèque Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque