Aprem jeux de société Mairie Morville-sur-Nied
Aprem jeux de société Mairie Morville-sur-Nied mardi 14 avril 2026.
Aprem jeux de société
Mairie 35 Rue de l’Eglise Morville-sur-Nied Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 16:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Petits et grands joueurs sont attendus dans la commune de Morville-sur-Nied pour une après-midi conviviale où les pions, les cartes, la rapidité, la ruse, l’intelligence et la chance seront de partie ! Venez vous amuser !Tout public
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Mairie 35 Rue de l’Eglise Morville-sur-Nied 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 01 39 91
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English :
Young and old alike are invited to Morville-sur-Nied for a convivial afternoon of pawns, cards, speed, cunning, intelligence and luck! Come and join in the fun!
L’événement Aprem jeux de société Morville-sur-Nied a été mis à jour le 2026-03-21 par OT DU PAYS SAULNOIS