Aprem’ jeux jeux turcs et orientaux l’Archipel Fouesnant

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-31

Les vacances scolaires battent leur plein ! L’occasion d’une sortie en famille ou entre amis… Aprem’jeux est un rendez-vous de la Médiathèque très apprécié des amateurs de jeux, de tout âge (enfants, ados ou adultes) et de tout niveau.

Des jeux de société sont mis à disposition pour passer un après-midi amusant et ludique. Il s’adresse à ceux qui souhaitent s’amuser, découvrir de nouveaux jeux, rencontrer d’autres joueurs et se mesurer à eux dans la bonne humeur.

Ce rendez-vous s’intègre dans la programmation consacrée à la Turquie. Découvrez-y une sélection de jeux turcs et orientaux… .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

