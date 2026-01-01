Aprem Jeux Saint-Martin-de-Ribérac
Aprem Jeux Saint-Martin-de-Ribérac samedi 28 mars 2026.
Aprem Jeux
Salle des fêtes Saint-Martin-de-Ribérac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Partagez un moment convivial de 14h30 à 17h.
L’entrée est libre et gratuite !
Salle des fêtes Saint-Martin-de-Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60
English : Aprem Jeux
Share a convivial moment from 2:30pm to 5pm.
Admission is free!
L’événement Aprem Jeux Saint-Martin-de-Ribérac a été mis à jour le 2025-12-29 par Val de Dronne