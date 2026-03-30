Aprem Jeux Saint-Victor
Aprem Jeux Saint-Victor samedi 25 avril 2026.
Aprem Jeux
Rue Principale Saint-Victor Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Partagez un moment convivial de 14h30 à 17h.
L’entrée est libre et gratuite !
Partagez un moment convivial de 14h30 à 17h.
L’entrée est libre et gratuite ! .
Rue Principale Saint-Victor 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 75 78
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English : Aprem Jeux
Share a convivial moment from 2:30pm to 5pm.
Admission is free!
L’événement Aprem Jeux Saint-Victor a été mis à jour le 2026-03-28 par Val de Dronne