Aprem Jeux

Rue Principale Saint-Victor Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Partagez un moment convivial de 14h30 à 17h.

L’entrée est libre et gratuite !

Partagez un moment convivial de 14h30 à 17h.

L’entrée est libre et gratuite ! .

Rue Principale Saint-Victor 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 75 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Aprem Jeux

Share a convivial moment from 2:30pm to 5pm.

Admission is free!

L’événement Aprem Jeux Saint-Victor a été mis à jour le 2026-03-28 par Val de Dronne