Aprèm Lego, Tiers lieu La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles

Aprèm Lego
Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
À La Papote, après-midi ludique autour des briques LEGO avec Félix Beaudouin.
Les participants sont invités à construire librement ou autour de petits défis, dans un cadre convivial et intergénérationnel.
Un goûter est offert au cours de l’animation.
Inscription souhaitable. .
Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 10 75 27 bonjour@lapapote.com
