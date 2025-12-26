Aprèm Lego, Tiers lieu La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles

Aprèm Lego

Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

À La Papote, après-midi ludique autour des briques LEGO avec Félix Beaudouin.

Les participants sont invités à construire librement ou autour de petits défis, dans un cadre convivial et intergénérationnel.

Un goûter est offert au cours de l’animation.

Inscription souhaitable. .

Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 10 75 27 bonjour@lapapote.com

