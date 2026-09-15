Aprèm ludique : Cuisine Pontarlier
samedi 17 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Aprèm ludique : Cuisine
Médiathèque de Pontarlier Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Organisé par la médiathèque de Pontarlier.
Venez découvrir et jouer à une sélection de jeux de société et de jeux vidéo sur la cuisine. À partir de 10 ans. Entrée libre. .
Médiathèque de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37
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English : Aprèm ludique : Cuisine
L’événement Aprèm ludique : Cuisine Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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