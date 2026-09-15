Informations pratiques

Pontarlier

Aprèm ludique : Cuisine

Médiathèque de Pontarlier Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Organisé par la médiathèque de Pontarlier.

Venez découvrir et jouer à une sélection de jeux de société et de jeux vidéo sur la cuisine. À partir de 10 ans. Entrée libre. .

Médiathèque de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Aprèm ludique : Cuisine

L’événement Aprèm ludique : Cuisine Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS