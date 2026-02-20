Aprem ludique Sancoins
Aprem ludique Sancoins mercredi 18 mars 2026.
Aprem ludique
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Début : 2026-03-18 14:30:00
fin : 2026-03-18 17:30:00
2026-03-18
Une après-midi fun avec Nintendo Switch (Everybody 1-2-Switch) et casque VR !
À partir de 12 ans .
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
