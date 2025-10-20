Aprem poney Saint-Coulitz

Aprem poney Saint-Coulitz lundi 20 octobre 2025.

Aprem poney

Ty andré Saint-Coulitz Finistère

Début : 2025-10-20 14:00:00
fin : 2025-10-29 16:30:00

2025-10-20 2025-10-22 2025-10-29 2025-10-31

Après-midi à la découverte des chevaux à la ferme équestre Litli Hestur . Soins, initiation à l’équitation, jeux, balade ou voltige. Pour les 6-12 ans. Sur inscription.   .

Ty andré Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 61 64 38 38 

