Aprem poney Ty andré Saint-Coulitz
Aprem poney Ty andré Saint-Coulitz jeudi 16 avril 2026.
Saint-Coulitz
Aprem poney
Ty andré Ferme équestre Litli Hestur Saint-Coulitz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-20 16:30:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-17 2026-04-20
Après-midi à la découverte des chevaux à la ferme équestre Litli Hestur . Soins, initiation à l’équitation, jeux, balade ou voltige. Pour les 6-12 ans. Sur inscription. .
Ty andré Ferme équestre Litli Hestur Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 61 64 38 38
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English : Aprem poney
L’événement Aprem poney Saint-Coulitz a été mis à jour le 2026-04-04 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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