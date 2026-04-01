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Aprem poney Ty andré Saint-Coulitz

Aprem poney Ty andré Saint-Coulitz jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Ty andré

Adresse : Ferme équestre Litli Hestur

Ville : 29150 Saint-Coulitz

Département : Finistère

Début : 2026-04-16T14:00:00

Fin : 2026-04-16T16:30:00

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Coulitz

Aprem poney

Ty andré Ferme équestre Litli Hestur Saint-Coulitz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-20 16:30:00

Date(s) :
2026-04-16 2026-04-17 2026-04-20

Après-midi à la découverte des chevaux à la ferme équestre Litli Hestur . Soins, initiation à l’équitation, jeux, balade ou voltige. Pour les 6-12 ans. Sur inscription.   .

Ty andré Ferme équestre Litli Hestur Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 61 64 38 38 

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English : Aprem poney

L’événement Aprem poney Saint-Coulitz a été mis à jour le 2026-04-04 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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