Aprem’Ciné l’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme La Ferté Macé

Aprem’Ciné l’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme La Ferté Macé mardi 21 octobre 2025.

Aprem’Ciné l’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Une séance cinéma dans l’après-midi avec le film de Pierre Richard .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02

English : Aprem’Ciné l’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Aprem’Ciné l’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-10-06 par Flers agglo