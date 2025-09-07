Aprem’Gaufres au bar à jeux Haguenau

Aprem’Gaufres au bar à jeux Haguenau dimanche 7 septembre 2025.

Aprem’Gaufres au bar à jeux

5 Rue du Maréchal Joffre 67500 HAGUENAU Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-07 15:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

Date(s) :

2025-09-07 2025-09-13 2025-09-14 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-27 2025-09-28

Pour la rentrée, le bar à jeux La Mauvaise Joueuse a décidé de ne pas se laisser abattre ! Retour des vacances, retour de la grisaille, retour à l’école, retour au travail… Quoi de mieux qu’une après-midi jeux de société avec une bonne gaufre maison (ou 2 ?… ) pour décompresser !

Pour la rentrée, le bar à jeux La Mauvaise Joueuse a décidé de ne pas se laisser abattre !

Retour des vacances, retour de la grisaille, retour à l’école, retour au travail…

Quoi de mieux qu’une après-midi jeux de société avec une bonne gaufre maison (ou 2 ?… ) pour décompresser !

De 15H à 17H, nous vous préparons des gaufres avec amour !

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse « On gagne toujours à passer un bon moment ! » .

5 Rue du Maréchal Joffre 67500 HAGUENAU Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

English :

La Mauvaise Joueuse games bar is back in action this autumn! Back from vacation, back to school, back to work… What better way to unwind than with an afternoon of board games and a home-made waffle (or 2?…)?

German :

Zum Schulanfang hat die Spielbar La Mauvaise Joueuse beschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen! Rückkehr aus den Ferien, Rückkehr des grauen Wetters, Rückkehr in die Schule, Rückkehr zur Arbeit? Was gibt es da Besseres als einen Nachmittag mit Gesellschaftsspielen und einer guten hausgemachten Waffel (oder 2?… ), um Dampf abzulassen!

Italiano :

Quest’autunno, la ludoteca La Mauvaise Joueuse ha deciso di non abbassare la guardia! Ritorno dalle vacanze, ritorno a scuola, ritorno al lavoro… Quale modo migliore per rilassarsi se non con un pomeriggio di giochi da tavolo e un waffle fatto in casa (o due?…)?

Espanol :

Este otoño, el bar de juegos La Mauvaise Joueuse ha decidido no bajar la guardia Vuelta de vacaciones, vuelta al cole, vuelta al trabajo… ¿Qué mejor manera de desconectar que con una tarde de juegos de mesa y un gofre casero (o dos?…)?

L’événement Aprem’Gaufres au bar à jeux Haguenau a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau