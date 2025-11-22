Aprem’jeux à La Couronne Salle polyvalente de la Couronne Martigues

Aprem’jeux à La Couronne

Samedi 22 novembre 2025 de 14h à 18h. Salle polyvalente de la Couronne 12 chemin du Petit Mas Martigues Bouches-du-Rhône

Après midi jeux avec découverte de nouveaux jeux ensemble. Rendez-vous à la salle polyvalente de La Couronne.

Cette animation, proposée par le comité des fêtes de la Couronne, est gratuite et ouverte à tous petits et grands, en famille, entre amis…

De nombreux jeux de société connus ou moins, seront disponibles, à découvrir et à tester.



Les bénévoles seront là pour vous expliquer les règles.

Une buvettes avec boissons, crêpes et bonbon sera également proposée.



Le CDF de la Couronne vous attends nombreux pour ce moment ensemble. .

Salle polyvalente de la Couronne 12 chemin du Petit Mas Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur comitedesfetesdelacouronne13@gmail.com

English :

Afternoon games with the discovery of new games together. Meet at the multi-purpose hall in La Couronne.

German :

Nachmittagsspiele mit gemeinsamer Entdeckung neuer Spiele. Treffpunkt ist die Mehrzweckhalle in La Couronne.

Italiano :

Pomeriggio di giochi con la possibilità di scoprire insieme nuovi giochi. Appuntamento presso la sala polivalente La Couronne.

Espanol :

Tarde de juegos para descubrir juntos nuevos juegos. Nos encontramos en el pabellón polideportivo de La Couronne.

