Aprem’Jeux Villeneuve-sur-Yonne Ludo-médiathèque municipale Jorge Semprún Villeneuve-sur-Yonne

Ludo-médiathèque municipale Jorge Semprún 3 rue Jorge Semprún Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 18:00:00

2026-02-11

Venez découvrir les 750 jeux de la ludo-médiathèque, et jouer en famille ! .

Ludo-médiathèque municipale Jorge Semprún 3 rue Jorge Semprún Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque@villeneuve-yonne.fr

