APRÊM’LUDIQUES Le Moulin des Landes Grandchamp-des-Fontaines

Le Moulin des Landes Alphéa Les Bassins Piscine Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Début : 2026-02-16 15:00:00
fin : 2026-02-27 17:00:00
Les vacances d’Hiver arrivent… et avec elles, place auX jeux aquatiques
Lundi, mercredi & vendredi de 15h à17h
Bouées, tapis, ballons et plein de surprises pour les enfants .
Le Moulin des Landes Alphéa Les Bassins Piscine Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Winter vacations are upon us? and with them, it’s time for water games!
