APRÊM’LUDIQUES Le Moulin des Landes Grandchamp-des-Fontaines

APRÊM’LUDIQUES

Le Moulin des Landes Alphéa Les Bassins Piscine Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Début : 2026-02-16 15:00:00

fin : 2026-02-27 17:00:00

2026-02-16

Les vacances d’Hiver arrivent… et avec elles, place auX jeux aquatiques

Lundi, mercredi & vendredi de 15h à17h

Bouées, tapis, ballons et plein de surprises pour les enfants .

English :

Winter vacations are upon us? and with them, it’s time for water games!

