APRES LA PLUIE – THEATRE VICTOIRE Bordeaux

APRES LA PLUIE Début : 2025-11-22 à 21:00. Tarif : – euros.

Passage de perturbations psychologiques très actives !Joseph, 40 ans, phobique, dépressif, angoissé, mais pas encore suicidaire…Aglaé, 35 ans depuis 3 ans, éternelle positive à tendance Mère Thérèsa, pas encore tout à fait alcoolique…Une comédie presque romantique à l’eau de javel, avec un orage, des sauvetages d’escargots, un numéro de claquettes, des ampoules au plafond (et pas que), un foulard et le cosmos. Autant d’éléments qui ne trompent pas : il faut toujours attendre de voir ce qu’il se passe, après la pluie.A Savoir :Nous vous proposons une offre de restauration, comprenant une planche Duo à partager composée de produits et délices ibériques, du pâté Lou Gascoun, des gourmandises sucrées et salées, ainsi que des boissons.Ouverture de notre bar une heure avant le spectacle. Les réservations se font par mail directement au théâtre ou en commande au bar le soir du spectacle.

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33