APRÈS LE LAC, nouvelle création en forêt Festival Chalon dans la rue Chalon-sur-Saône 17 juillet 2025 20:00

APRÈS LE LAC, nouvelle création en forêt 17 – 20 juillet Festival Chalon dans la rue Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-17T20:00:00 – 2025-07-17T23:00:00

Fin : 2025-07-20T20:00:00 – 2025-07-20T23:00:00

D’après le roman Monde sans Oiseaux de Karin Serres

Après le lac nous embarque dans une représentation théâtrale et visuelle protéiforme au cœur d’une forêt, pour une expérience immersive en mouvement entre lumière diurne et nuit qui s’installe profondément.. Nous découvrons l’histoire de Petite Boîte d’Os, fille d’un pasteur, que l’on suit de sa naissance à ce que l’on peut croire être sa mort. Elle évolue à travers un monde étrange et fantastique, à la lisière de l’espérance, dans un ancien village recouvert depuis longtemps par la forêt…

Rando-spectacle de 2h15, entre le jour et la nuit. Prévoir de bonnes chaussures. Lieu de RDV communiqué au moment de la réservation.

Festival Chalon dans la rue Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Cie ENTRE CHIEN ET LOUP / Camille PERREAU forêt entrechienetloup