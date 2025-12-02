Après les fêtes, déposez vos sapins à Rennes ! Communes de Rennes Métropole Rennes Jeudi 29 janvier 2026, 20h00 Ille-et-Vilaine

Du 27 décembre 2025 au 29 janvier 2026

Rennes Métropole lance l’opération Sapins Malins **à partir du 27 décembre 2025 !**

* **Du 27 décembre 2025 au 29 janvier 2026** dans le quartier Cleunay/Arsenal-redon/La Courrouze

* **Du 3 au 29 janvier 2026** dans les quartiers Bourg l’Evêque/La Touche/Moulin du Comte

_**Adresses des enclos dans nos quartiers :**_

* Cleunay / Arsenal-Redon/La Courrouze

> Rue Jean-Marcel Chatel

> Place Jeanne Laurent

* Bourg l’Évêque/La Touche/Moulin du Comte

> Mail François Mitterrand, en face de l’espace de jeux

> 30 rue Charles et Paul Géniaux, parking du complexe sportif

**Plus d’infos…**

metropole.rennes.fr / 0 223 622 622

