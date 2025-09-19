Après les réalisatrices françaises, place aux documentaristes brésiliennes en septembre au Forum des images Forum des images Paris

Après les réalisatrices françaises, place aux documentaristes brésiliennes en septembre au Forum des images Forum des images Paris vendredi 19 septembre 2025.

100% doc Brésil : regards féminins

Carte blanche au Festival do Rio et à la Cinemateca Brasileira



du 19 au 28 septembre

La présence des femmes dans le documentaire brésilien a commencé dans les années 1960 et reste très forte jusqu’aujourd’hui. La sélection proposée s’étend de 2001 à nos jours et aborde des sujets variés, où l’intime se mêle au politique, témoignant de la diversité des regards et des personnalités de ces réalisatrices.

Trois réalisatrices s’invitent au Forum des images pour présenter leurs films et échanger avec le public : Sandra Kogut, Denise Zmekhol et Juliana Vicente.

À ne pas manquer

★ Soirée d’ouverture : No céu da pátria nesse instante (À cet instant, dans le ciel du Brésil), de Sandra Kogut

vendredi 19 septembre à 18h30

Tourné tout au long de l’année 2022, le film suit de près les mois tumultueux de la période électorale qui ont abouti à la réélection de Lula le 1er janvier 2023, suivi de l’invasion du Congrès national, le 8 janvier par les partisans de Bolsonaro.

En présence de la réalisatrice, suivi d’un débat.

→ Suivi à 21h du film Pele de vidro de Denise Zmekhol (voir ci-dessous), en sa présence.

★ Histoires que le documentaire brésilien nous raconte enfin

Cours du vendredi par Claire Allouche,

vendredi 26 septembre à 18h30

Quels récits, jusque-là silenciés, les documentaristes brésiliennes ont-elles enfin rendus audibles dans leurs films ? Comment répliquent-elles à la production de leurs contemporains masculins ? Nous nous intéresserons aux formes selon lesquelles l’émergence de voix émancipées n’a cessé d’animer l’histoire du documentaire brésilien conjugué au féminin.

Sandra Kogut

Née à Rio de Janeiro en 1965, Sandra Kogut a travaillé entre la France et les États-Unis. Elle a commencé dans les arts plastiques, avec des installations et des performances pour se tourner ensuite vers le documentaire de création et la fiction.

À voir, en sa présence :

→ Um passaporte húngaro, la réalisatrice explore ses origines hongroises.

→ No céu da pátria nesse instante, film d’ouverture (voir ci-dessus).

Denise Zmekhol

Réalisatrice arabo-brésilienne née à São Paulo, Denise Zmekhol a suivi ses études aux États-Unis où elle vit et travaille. Ses documentaires abordent des thèmes sociaux, culturels et environnementaux.

À voir, en sa présence :

→ Pele de vidro, une virée dans la réalité des sans-toit de São Polo, sur les traces de son père architecte.

→ Crianças da Amazônia, une plongée au cœur de l’Amazonie, auprès d’une communauté autochtone.

Pele de vidro de Denise Smekhol ; Crédits : © ZDFilms

Juliana Vicente



Née à São Paulo en 1981, Juliana Vicente est réalisatrice, scénariste et productrice.

À voir en sa présence :

→ Diálogos com Ruth de Souza, portrait de la célèbre actrice afro-brésilienne filmée au soir de sa vie.

→ Racionais : dasruas de São Paulo promundo, dans les coulisses du plus important groupe de rap du Brésil.

Diálogos com Ruth de Souza, de Juliana Vicente ; Crédits : Ruth Ninho

4 réalisatrices à découvrir

La thématique offre un aperçu des œuvres de quatre autres réalisatrices : Maria Augusta Ramos, Eliane Caffé, Suzanna Lira, Eliza Capai. À voir, cinq films dressant le portrait du Brésil contemporain, ses institutions et ses contestations, son corps social ou celui des femmes.

Incompatível com a vida, d’Eliza Capai ; Crédits : © Eliza Capai

À l’occasion de la Saison croisée Brésil-France 2025, le Forum des images donne carte blanche à la Cinemateca Brasileira et au Festival do Rio pour un panorama du documentaire contemporain brésilien, conjugué au féminin. Découvertes et projections-débats en présence de cinéastes sont au programme !

Du vendredi 19 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € tarif préférentiel

Avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité.

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Public jeunes et adultes.

Date(s) :

Forum des images 2, rue du cinéma 75001 Paris

