Après Londres et avant Paris, Lucy Dixon et David Gordon Trio en concert à Paluel Le Clos des Fées Paluel

Dernier des concerts de la série Débuts de soirée, le rendez-vous jazz du 14 mars ne manquera pas de panache avec la programmation commune de Lucy Dixon et du David Gordon Trio.

Dernière date de la série de concerts jazz « Débuts de soirée », le rendez-vous du samedi 14 mars ne manquera pas de panache avec la venue simultanée de Lucy Dixon et du David Gordon Trio qui, après Londres et avant Paris, vont faire escale ensemble à Paluel.

Tout juste rentrés de Londres où ils sont programmés ensemble au prestigieux cabaret du Crazy Coqs et quelques jours avant leur programmation au Sunset jazz Club parisien, Lucy Dixon et le trio de David Gordon se produirent sur la scène du Clos des fées avec un répertoire de chansons allant de David Bowie à Thelonious Monk en passant par Leonard Cohen. Au programme également, une réinterprétation voix / piano de certains lieder du célèbre Winterreise de Schubert sera à découvrir. Le trio interprétera aussi quelques morceaux de son hommage jazz à la musique de Gabriel Fauré.

Si Lucy Dixon n’est pas une inconnue pour le public du Clos des Fées, il n’est pas inutile de rappeler son parcours dans le monde de la comédie musicale, avec les claquettes pour spécialité mais aussi la percussion corporelle et le chant. Longtemps associée à la troupe britannique des Stomp, Lucy enregistra avec eux trois albums, régulièrement diffusés sur FIP, la radio de référence.

Le David Gordon Trio possède lui aussi une renommée internationale due notamment à la fluidité de ses improvisations et son humour incisif. Tous leurs enregistrements ont été salués par la critique que ce soit au Japon, aux États-Unis ou en Europe. Leur album « Alexander Scriabin’s Ragtime Band » a été élu album de jazz de l’année par le magazine Mojo.

Sur scène, deux figures emblématiques de la scène jazz londonienne accompagnent le pianiste David Gordon : le bassiste Oli Hayhurst et le batteur Tom Hooper. Outre leurs collaborations avec Lucy, ces musiciens ont travaillé avec la chanteuse Jacqui Dankworth, le saxophoniste Andy Sheppard, le guitariste John Etheridge ou encore le trompettiste Wynton Marsalis.

Pour le concert au Clos des fées, Lucy et David ont concocté un concert unique à partir du répertoire du Trio jusqu’à certaines perles latino-américaines. Sans oublier les incontournables claquettes de Lucy.

