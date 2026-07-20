Informations pratiques

Auriac-du-Périgord

Après-midi à Beaupuy

Auriac-du-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:50:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

15h: La Troupe lit Rabelais et Tabarin! Lecture d’extraits de Rabelais et de Tabarin. Un moment joyeux pour rigoler autour de textes qui savent partager leur joie espiègle. 16h: Banquet (à régler sur place) 17h30: Répétition publique: Combat de Farces. On vous livre les secrets d’une répétition! .

Auriac-du-Périgord 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Après-midi à Beaupuy

L’événement Après-midi à Beaupuy Auriac-du-Périgord a été mis à jour le 2026-07-20 par Vézère Périgord Noir