Après-midi à Beaupuy Auriac-du-Périgord
dimanche 9 août 2026 · Auriac-du-Périgord
Informations pratiques
Auriac-du-Périgord
Après-midi à Beaupuy
Auriac-du-Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 15:50:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
15h: La Troupe lit Rabelais et Tabarin! Lecture d’extraits de Rabelais et de Tabarin. Un moment joyeux pour rigoler autour de textes qui savent partager leur joie espiègle. 16h: Banquet (à régler sur place) 17h30: Répétition publique: Combat de Farces. On vous livre les secrets d’une répétition! .
Auriac-du-Périgord 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Après-midi à Beaupuy
L’événement Après-midi à Beaupuy Auriac-du-Périgord a été mis à jour le 2026-07-20 par Vézère Périgord Noir