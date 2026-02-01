Après-midi à la bibliothèque Rue Calmette Guérin Saint-Fargeau

Après-midi à la bibliothèque

Rue Calmette Guérin Bibliothèque Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

La bibliothèque vous propose un après-midi jeux sur le thème du Japon à partir de 8 ans sur inscriptions. .

Rue Calmette Guérin Bibliothèque Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 74 15 bibliotheque@saint-fargeau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi à la bibliothèque

L’événement Après-midi à la bibliothèque Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-02-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !