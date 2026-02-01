Après-midi à la bibliothèque Rue Calmette Guérin Saint-Fargeau
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
Date(s) :
2026-02-21
La bibliothèque vous propose un après-midi jeux sur le thème du Japon à partir de 8 ans sur inscriptions. .
Rue Calmette Guérin Bibliothèque Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 74 15 bibliotheque@saint-fargeau.fr
