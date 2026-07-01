Informations pratiques

Elbeuf-en-Bray

Après-midi à la chèvrerie Les Boers Brayonnes

72 Rue de la Croix du Bas Elbeuf-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06

La chèvrerie Les Boers Brayonnes vous donne rendez-vous de 14h à 16h30 pour vivre un moment unique à la ferme. Au programme: chasse au trésor, rencontre et nourrissage des animaux, tour de tracteur en calèche, découverte de la vie à la ferme, goûter fermier…

Sur réservation au 06 72 68 11 28 .

72 Rue de la Croix du Bas Elbeuf-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 68 11 28

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English : Après-midi à la chèvrerie Les Boers Brayonnes

L’événement Après-midi à la chèvrerie Les Boers Brayonnes Elbeuf-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray