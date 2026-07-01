Après-midi à la chèvrerie Les Boers Brayonnes Elbeuf-en-Bray
mercredi 22 juillet 2026 · Elbeuf-en-Bray
Informations pratiques
Elbeuf-en-Bray
Après-midi à la chèvrerie Les Boers Brayonnes
72 Rue de la Croix du Bas Elbeuf-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-30 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06
La chèvrerie Les Boers Brayonnes vous donne rendez-vous de 14h à 16h30 pour vivre un moment unique à la ferme. Au programme: chasse au trésor, rencontre et nourrissage des animaux, tour de tracteur en calèche, découverte de la vie à la ferme, goûter fermier…
Sur réservation au 06 72 68 11 28 .
72 Rue de la Croix du Bas Elbeuf-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 68 11 28
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English : Après-midi à la chèvrerie Les Boers Brayonnes
L’événement Après-midi à la chèvrerie Les Boers Brayonnes Elbeuf-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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