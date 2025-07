Après-midi à la ferme avec les poneys Ventron

Après-midi à la ferme avec les poneys Ventron lundi 14 juillet 2025.

Après-midi à la ferme avec les poneys

21 chemin des Petits Prés Ventron Vosges

Partez à la découverte des animaux de la ferme et passez un moment au milieu de chacun d’eux. Vivez une expérience immersive et éducative. Puis vous rencontrerez les poneys que vous pourrez tenir à la corde pour une balade nature pédestre autour de la ferme. Une après-midi pour se ressourcer au milieu des animaux (uniquement sur réservation via Helloasso).Tout public

21 chemin des Petits Prés Ventron 88310 Vosges Grand Est +33 6 63 68 44 89 complicitesanimales@gmail.com

English :

Discover the farm’s animals and spend some time among them. Enjoy an immersive and educational experience. Then meet the ponies, which you can hold on a rope for a nature walk around the farm. An afternoon to recharge your batteries amidst the animals (reservation only via Helloasso).

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und verbringen Sie einen Moment inmitten der Tiere auf dem Bauernhof. Erleben Sie eine immersive und lehrreiche Erfahrung. Anschließend treffen Sie die Ponys, die Sie an einem Seil führen können, für einen Naturspaziergang rund um den Bauernhof. Ein Nachmittag, um sich inmitten der Tiere zu erholen (nur mit Reservierung über Helloasso).

Italiano :

Scoprite gli animali della fattoria e trascorrete un po’ di tempo in mezzo a loro. Un’esperienza coinvolgente ed educativa. Incontrate poi i pony, che potrete tenere alla corda per una passeggiata naturalistica intorno alla fattoria. Un pomeriggio per ricaricare le batterie tra gli animali (prenotazione solo tramite Helloasso).

Espanol :

Descubra los animales de la granja y pase un rato entre ellos. Disfrute de una experiencia envolvente y educativa. A continuación, conozca a los ponis, a los que podrá sujetar con una cuerda para dar un paseo por la naturaleza de la granja. Una tarde para reponer fuerzas entre los animales (reserva sólo a través de Helloasso).

