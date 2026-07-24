Après midi à la ferme Chèvrerie du Moulin de la Ronce Champrond
mercredi 26 août 2026 · Champrond
Informations pratiques
Champrond
Après midi à la ferme Chèvrerie du Moulin de la Ronce
Le Moulin de la Ronce Champrond Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Le temps d’un après-midi, partez à la rencontre des agriculteurs du territoire !
Aujourd’hui, découvrez le monde des chèvres avec Biche Jacquelin. Figure des marchés de Saint Antoine et de la place de la République à la Ferté-Bernard, elle vous fera découvrir son exploitation dans le cadre idilique du moulin au bord de la Braye.
Nombre de places limité gratuit moins de 5 ans et 6 €/personne. .
Le Moulin de la Ronce Champrond 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21
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English :
L’événement Après midi à la ferme Chèvrerie du Moulin de la Ronce Champrond a été mis à jour le 2026-07-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude