Après midi à la ferme Cormes

Après midi à la ferme

Chez Sophie Ammann, Le Chêne Cormes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez découvrir les agneaux et le verger de Sophie Ammann. 6 €/pers et gratuit moins de 5 ans. Réservation et Règlement à l’Office de tourisme avant l’animation ou règlement en ligne par Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-la-ferte-bernard-en-perche-emeraude/evenements/apres-midi-a-la-ferme-agneaux-28-mars .

Chez Sophie Ammann, Le Chêne Cormes 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21

