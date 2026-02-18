Après midi à la ferme Cormes
Chez Sophie Ammann, Le Chêne Cormes Sarthe
Début : 2026-03-28 14:30:00
2026-03-28
Venez découvrir les agneaux et le verger de Sophie Ammann. 6 €/pers et gratuit moins de 5 ans. Réservation et Règlement à l’Office de tourisme avant l’animation ou règlement en ligne par Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-la-ferte-bernard-en-perche-emeraude/evenements/apres-midi-a-la-ferme-agneaux-28-mars .
Chez Sophie Ammann, Le Chêne Cormes 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21
