Après midi à la ferme découverte des abeilles et visite des ruches Les Rieux Cormes

Informations pratiques

Cormes

Après midi à la ferme découverte des abeilles et visite des ruches

Les Rieux Cidrerie et Ruchers Sarthois Cormes Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Le temps d’un après-midi, partez à la rencontre des agriculteurs du territoire !

Aujourd’hui, découvrez le monde des abeilles avec confection d’une bougie en cire d’abeille et vous entrerez dans les ruches (prêt de la combinaison) pour observer les abeilles au plus près et peut-être voir la reine de vos propres yeux !

Nombre de places limité gratuit moins de 5 ans et 6 €/personne. .

Les Rieux Cidrerie et Ruchers Sarthois Cormes 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21

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English :

L’événement Après midi à la ferme découverte des abeilles et visite des ruches Cormes a été mis à jour le 2026-07-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude