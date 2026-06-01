Après-midi à la ferme, Délices du Metz, Domats

Après-midi à la ferme Samedi 6 juin, 16h30 Délices du Metz Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Vous visiterez la ferme et fabriquerez des faisselles. Nous prendrons un goûter tous ensemble avec des produits fabriqués sur notre exploitation. Enfin vous assisterez à la traire et nourrirez les veaux. Plus de questions à se poser sur l’agriculture puisque nous répondrons à toutes celles que vous aurez!

Délices du Metz Le Metz 89150 Domats Domats 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0647722945 »}]

Après-midi à la ferme avec les exploitants du GAEC SOCCARD Agriculture Découverte

Bérénice SOCCARD