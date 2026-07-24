Après midi à la ferme Ferme du Chamboudet (vaches) Saint-Aubin-des-Coudrais
mercredi 12 août 2026 · Saint-Aubin-des-Coudrais
Informations pratiques
Saint-Aubin-des-Coudrais
Après midi à la ferme Ferme du Chamboudet (vaches)
Le Chamboudet Saint-Aubin-des-Coudrais Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Le temps d’un après-midi, partez à la rencontre des agriculteurs du territoire !
Aujourd’hui, découvrez le monde des vaches et de leurs petits. Assistez à une traite automatique et partagez, sur une après-midi, l’expérience d’un éleveur.
Nombre de places limité gratuit moins de 5 ans et 6 €/personne. .
Le Chamboudet Saint-Aubin-des-Coudrais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21
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L’événement Après midi à la ferme Ferme du Chamboudet (vaches) Saint-Aubin-des-Coudrais a été mis à jour le 2026-07-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude