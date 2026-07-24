Informations pratiques

Saint-Aubin-des-Coudrais

Après midi à la ferme Ferme du Chamboudet (vaches)

Le Chamboudet Saint-Aubin-des-Coudrais Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le temps d’un après-midi, partez à la rencontre des agriculteurs du territoire !

Aujourd’hui, découvrez le monde des vaches et de leurs petits. Assistez à une traite automatique et partagez, sur une après-midi, l’expérience d’un éleveur.

Nombre de places limité gratuit moins de 5 ans et 6 €/personne. .

Le Chamboudet Saint-Aubin-des-Coudrais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Après midi à la ferme Ferme du Chamboudet (vaches) Saint-Aubin-des-Coudrais a été mis à jour le 2026-07-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude