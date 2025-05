Après-midi à la médiathèque « Et si on jouait à un jeu de société ? » – Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu, 4 juin 2025 15:00, Saint-Aignan de Grand Lieu.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-04 15:00 –

Gratuit : oui Gratuit En famille

Les écrans : parlons-en ! Une semaine pour échanger en famille sur notre lien aux écrans, avec bienveillance et sans jugement du 2 au 7 juin.Rendez-vous le mercredi 4 juin à partir de 15h pour une après-midi jeux de société à la médiathèque. Et si on lâchait les manettes et la télécommande mercredi après-midi ? La médiathèque « Le jardin de lecture » vous propose différents jeux de société à partager entre amis ou en famille, pour les grands comme pour les plus jeunes.Avec pour seul mot d’ordre : la détente et le plaisir de jouer. En parallèle, la médiathèque vous propose une sélection d’ouvrages sur le thème des écrans. ______________________Informations pratiques : Médiathèque « Le jardin de lecture »GratuitEntrée libre

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr