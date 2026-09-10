Après-midi animé aux Buttes du Châtel, Les Buttes du Châtel, Marcillé-Raoul

Informations pratiques

Après-midi animé aux Buttes du Châtel Samedi 19 septembre, 14h00 Les Buttes du Châtel Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Marci’motte vous propose un après midi animé sur le site des Buttes du Châtel.

Au programme : contes et jeux médiévaux sur site.

Il sera possible de suivre la visite libre au départ de l’Archéolab.

La motte féodale du Châtel à Marcillé-Raoul fait partie des mieux conservées en Bretagne. Étendue sur plus de 2 hectares, elle a la particularité de posséder deux buttes de terres inégales de 15 m et 8 m de hauteur, séparées par un fossé de 5 m de profondeur. Les buttes du Châtel sont le seul témoignage du château construit en 1240 par le seigneur Raoul III de Fougères. De nos jours, une grotte dédiée à Notre-Dame est implantée sur le site.

Les Buttes du Châtel Le Châtel 35560 Marcillé-Raoul Marcillé-Raoul 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 (0)2 56 47 53 32 https://www.tourisme-marchesdebretagne.com/decouvrir/archeolab-les-buttes-du-chatel/ La motte féodale du Châtel à Marcillé-Raoul fait partie des mieux conservées en Bretagne. Étendue sur plus de 2 hectares, elle a la particularité de posséder deux buttes de terres inégales de 15 m et 8 m de hauteur, séparées par un fossé de 5 m de profondeur. Les buttes du Châtel sont le seul témoignage du château construit en 1240 par le seigneur Raoul III de Fougères. De nos jours, une grotte dédiée à Notre-Dame est implantée sur le site.

Un nouvel espace, l’Archéolab, y est implanté depuis 2025 pour présenter une interprétation de l’histoire de ce site historique, et présenter les méthode fouilles réalisées : phytoarchéologie, relevé lapidaires… Parking sur le site des Buttes du Châtel

L’association Marci’motte vous propose un après midi animé

© Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne