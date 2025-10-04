Aprés-Midi au bassin à la médiathèque Saint-Maixent-l’École
Aprés-Midi au bassin à la médiathèque
2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Venez vous prélasser et vous amuser au bord du bassin. Au programme lectures, atelier créatif pour décorer la médiathèque, jeux de plage. Maillot de bain non obligatoire !
Tout public
Accès libre .
2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75
