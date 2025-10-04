Aprés-Midi au bassin à la médiathèque Saint-Maixent-l’École

Aprés-Midi au bassin à la médiathèque

2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Venez vous prélasser et vous amuser au bord du bassin. Au programme lectures, atelier créatif pour décorer la médiathèque, jeux de plage. Maillot de bain non obligatoire !

Tout public

Accès libre .

2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75

