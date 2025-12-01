Après midi autour de la crèche Erdeven
Après midi autour de la crèche Erdeven dimanche 21 décembre 2025.
Après midi autour de la crèche
Lieu-dit Saint-Sauveur Erdeven Morbihan
Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Nous vous invitons à passer un moment convivial et chaleureux autour de la crèche de la chapelle St Sauveur à partir de 15h
Initiation danse bretonne avec sonneurs
Vente de gâteaux et vin chaud
On vous y attend nombreux .
Lieu-dit Saint-Sauveur Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
