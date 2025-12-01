Après midi autour de la crèche

Lieu-dit Saint-Sauveur Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Nous vous invitons à passer un moment convivial et chaleureux autour de la crèche de la chapelle St Sauveur à partir de 15h

Initiation danse bretonne avec sonneurs

Vente de gâteaux et vin chaud

On vous y attend nombreux .

Lieu-dit Saint-Sauveur Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Après midi autour de la crèche Erdeven a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon