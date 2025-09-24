Après-midi autour de la nature Place Jean Moulin Bavilliers
Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers Territoire de Belfort
Gratuit
Début : 2025-09-24 14:00:00
fin : 2025-09-24 18:00:00
2025-09-24
Au programme
Fabrication de mangeoires pour oiseaux avec Jean Becker
Activités manuelles, artistiques et jeu de piste avec l’équipe de la médiathèque
Exposition sur les oiseaux de Franche-Comté proposée par la LPO
Exposition des œuvres de Clémence Laparra Py
Présentation d’ouvrages thématiques Les arbres, le bois, la forêt prêtés par la médiathèque d’Auxelles-Haut
Rendez-vous à la Médiathèque de Bavilliers Place Jean Moulin
Entrée libre et ouverte à tous.
Un moment convivial, ludique et créatif à partager en famille. .
Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr
