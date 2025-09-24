Après-midi autour de la nature Place Jean Moulin Bavilliers

Après-midi autour de la nature Place Jean Moulin Bavilliers mercredi 24 septembre 2025.

Après-midi autour de la nature

Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24 18:00:00

Date(s) :

2025-09-24

Au programme

Fabrication de mangeoires pour oiseaux avec Jean Becker

Activités manuelles, artistiques et jeu de piste avec l’équipe de la médiathèque

Exposition sur les oiseaux de Franche-Comté proposée par la LPO

Exposition des œuvres de Clémence Laparra Py

Présentation d’ouvrages thématiques Les arbres, le bois, la forêt prêtés par la médiathèque d’Auxelles-Haut

Rendez-vous à la Médiathèque de Bavilliers Place Jean Moulin

Entrée libre et ouverte à tous.

Un moment convivial, ludique et créatif à partager en famille. .

Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr

English : Après-midi autour de la nature

German : Après-midi autour de la nature

Italiano :

Espanol :

L’événement Après-midi autour de la nature Bavilliers a été mis à jour le 2025-09-16 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)