Après-midi autour de Noël Bibliothèque municipale Lahontan
Après-midi autour de Noël Bibliothèque municipale Lahontan samedi 13 décembre 2025.
Après-midi autour de Noël
Bibliothèque municipale 9 Bis Rue du Gave Lahontan Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Venez faire un petit tour à la bibliothèque où des animations de Noël vous attendent
14h15 contes de Noël pour les 4-8ans en compagnie de Cécile Garanx,
15h initiation aux jeux du scrabble, de la belote et du tarot pour les 7 à 77 ans,
16h30 jeux du scrabble, de la belote et du tarot pour les 7 à 77 ans
Cela promet un instant de convivialité et de bonheur … .
Bibliothèque municipale 9 Bis Rue du Gave Lahontan 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bm.lahontan@gmail.com
English : Après-midi autour de Noël
L’événement Après-midi autour de Noël Lahontan a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Béarn des Gaves