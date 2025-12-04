Après-midi autour de Noël Bibliothèque municipale Lahontan

Après-midi autour de Noël

Bibliothèque municipale 9 Bis Rue du Gave Lahontan Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Venez faire un petit tour à la bibliothèque où des animations de Noël vous attendent

14h15 contes de Noël pour les 4-8ans en compagnie de Cécile Garanx,

15h initiation aux jeux du scrabble, de la belote et du tarot pour les 7 à 77 ans,

16h30 jeux du scrabble, de la belote et du tarot pour les 7 à 77 ans

Cela promet un instant de convivialité et de bonheur … .

Bibliothèque municipale 9 Bis Rue du Gave Lahontan 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bm.lahontan@gmail.com

