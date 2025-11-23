Après-midi Backgammon Médiathèque La Grande Passerelle Saint-Malo

Après-midi Backgammon

Médiathèque La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Animés par L’association BreizhGammon 35

Le backgammon est un jeu convivial de hasard raisonné, intergénérationnel et riche en émotions. Une partie se joue entre deux joueurs. Le but est de déplacer ses pions pour les amener dans son jan intérieur, puis de les sortir. Les rencontres sont autant d’occasions d’apprendre et de progresser auprès de joueurs de tous niveaux réunis autour d’une même passion. .

Médiathèque La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

