Après-midi belote MJC La Fabrique Saint-Clément
Après-midi belote MJC La Fabrique Saint-Clément jeudi 16 avril 2026.
Après-midi belote
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 16:00:00
fin : 2026-04-16 18:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Venir de préférence avec un partenaire et un jeu de cartes.
Incrisption obligatoire.
Vente de boissons sur place. .
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr
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English : Après-midi belote
L’événement Après-midi belote Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sens et Sénonais
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