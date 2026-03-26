Après-midi belote MJC La Fabrique Saint-Clément

Après-midi belote MJC La Fabrique Saint-Clément jeudi 16 avril 2026.

Après-midi belote

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 16:00:00
fin : 2026-04-16 18:00:00

Date(s) :
2026-04-16

Venir de préférence avec un partenaire et un jeu de cartes.
Incrisption obligatoire.
Vente de boissons sur place.   .

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00  contact@mjclafabrique89.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi belote

L’événement Après-midi belote Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sens et Sénonais

À voir aussi à Saint-Clément (Yonne)