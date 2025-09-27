Après-midi bien-être Aux Trois Coups Arc-et-Senans

Après-midi bien-être Aux Trois Coups Arc-et-Senans samedi 27 septembre 2025.

Après-midi bien-être

Aux Trois Coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Profitez d »instants bien-être aux Trois Coups entre massage et relaxation !

Annie vous propose de la Relaxation assise ou allongée (à définir ensemble) de 20 à 30 mn environ chacune. L’Association Vivre au cœur de l’être propose par la relaxation un bien-être simple et profond il passe par le corps, le souffle et la conscience pour trouver le recentrage intérieur, la détente et la sérénité.

Dans le même temps Amandine, esthéticienne diplômée d’un BTS Esthétique-Cosmétique, passionnée par l’univers du bien-être, vous propose des massages assis et habillés en session de 10min. Installée à Chouzelot, Brin d’évasion propose des soins qui lui ressemblent authentiques, personnalisés et bienveillants. Elle propose des soins du visage, différents massages du corps, de la réflexologie ainsi que des soins énergétiques, pour un accompagnement global du corps et de l’esprit. Réservation obligatoire. .

Aux Trois Coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

