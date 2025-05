Après-midi bien-être au Mas Benoît – RD 27 dite « Route des Baux » Saint-Rémy-de-Provence, 17 mai 2025 14:00, Saint-Rémy-de-Provence.

Bouches-du-Rhône

Après-midi bien-être au Mas Benoît Samedi 17 mai 2025 de 14h à 18h. RD 27 dite « Route des Baux » Mas Benoît AB Pivoine Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

2025-05-17

Au pied du champ de pivoines d’Agnès, baigné de lumière, laissez-vous porter par une atmosphère unique le samedi 17 mai.Familles

Imaginez l’esprit des femmes romaines, cueilleuses et guérisseuses, qui composaient leurs soins avec les trésors de la nature. vivez une parenthèse sensorielle créez votre propre soin naturel, découvrez la cosmétique naturelle, reconnectez vous à vous même dans un moment de douceur, de partage et de simplicité. tout est là pour ralentir, respirer et se recentrer.



Assistez samedi 17 mai à 2 ateliers

– 14h00 à 15h00 Atelier création de votre soin naturel

– 15h00 à 1800 Massage réflexologie plantaire bien-être



Animés par Céline Pierre, accompagnement en développement personnel, bioénergie., kinésiologie neuro intégrative, soins et réflexologie plantaire bien-être et par Claire Passebois, naturopathe certifiée et réflexologie plantaire .

RD 27 dite « Route des Baux » Mas Benoît AB Pivoine

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 56 23 28 celine.espritlibre@gmail.com

English :

At the foot of Agnès’s field of peonies, bathed in light, let yourself be carried away by a unique atmosphere on Saturday 17 May.

German :

Am Fuße von Agnes’ lichtdurchflutetem Pfingstrosenfeld lassen Sie sich am Samstag, den 17. Mai, von einer einzigartigen Atmosphäre tragen.

Italiano :

Ai piedi del campo di peonie di Agnès, immersi nella luce, lasciatevi trasportare da un’atmosfera unica sabato 17 maggio.

Espanol :

Al pie del campo de peonías de Agnès, bañado de luz, déjese llevar por una atmósfera única el sábado 17 de mayo.

